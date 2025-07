Após cirurgia, criança se recupera e agradece ações solidárias em Três Lagoas

Em um emocionante testemunho de fé e solidariedade, a história da pequena Ana Júlia de Souza Silva, hoje com 4 anos, se tornou um exemplo de esperança para muitas famílias em Três Lagoas. Diagnosticada com a rara e grave doença de Moya-Moya, a menina precisou da ajuda da comunidade para custear cirurgias cruciais, e o resultado é de pura celebração.

Em julho de 2024, Erica Maria da Silva, mãe de Ana Júlia, buscou o apoio do grupo RCN para divulgar a situação da filha. Na época com 3 anos, Ana Júlia havia sido diagnosticada com a Síndrome de Moya-Moya, uma doença cerebrovascular progressiva que causa o estreitamento ou bloqueio das artérias carótidas internas, impedindo o fluxo sanguíneo adequado para o cérebro. A condição apresentava risco iminente de convulsões e Acidente Vascular Cerebral (AVC), e o tratamento especializado só foi encontrado em São Paulo, com um custo altíssimo.

“Ele informou da necessidade de ser feita uma cirurgia de revascularização cerebral, devido ele falou que a cada cinco anos tem a possibilidade de 85% acontecer uma outra isquemia. E nessa isquemia pode acontecer uma sequela irreversível”, explicou Érica, ressaltando a urgência do procedimento para garantir que o cérebro de sua filha recebesse sangue e que as veias não se estreitassem mais.

A família precisava de R$ 85 mil, e Três Lagoas, mais uma vez, mostrou sua força e união. Amigos, familiares e pessoas desconhecidas se mobilizaram em uma verdadeira corrida contra o tempo, conseguindo arrecadar todo o valor necessário. Em outubro de 2024, Ana Júlia passou pela primeira cirurgia, um procedimento de mais de 10 horas. Em maio deste ano, a segunda etapa foi realizada.

A mãe lembrou dos momentos difíceis e da alegria da recuperação.

“Conseguimos arrecadar o valor e aí, assim que conseguimos, já marcamos. Vamos para São Paulo para fazer todo o processo de exames dela solicitado pelo médico e depois, após o exame, foi agendada a cirurgia, que foi feita em outubro, logo após o que a gente conseguiu arrecadar o valor. E aí foi feita a cirurgia, uma cirurgia de mais de 10 horas, graças a Deus, assim, sem nenhuma intercorrência”, relatou Érica.

Hoje, Ana Júlia está de volta a Três Lagoas, em fase de recuperação, mostrando-se ativa, brincalhona e conversadora. Embora precise de cuidados contínuos, como evitar esforço e brincadeiras de impacto, e seguir restrições alimentares (como chocolate e refrigerante), a melhora é notável. A família tem a esperança de que, ao completar 5 anos, ela possa ter uma vida normal.