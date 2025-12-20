Após fuga de detentos, buscas continuam em Três Lagoas

As buscas pelos detentos que fugiram da Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima Vieira Jesus, em Três Lagoas, continuam mobilizando as forças de segurança. A fuga foi registrada na madrugada de quarta-feira (17). Ao todo, oito internos escaparam da unidade, segundo confirmação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

O fato se deu por volta da meia-noite. De acordo com a Agepen, os detentos danificaram as grades da porta da cela disciplinar, o que possibilitou a saída do grupo. Assim que a evasão foi constatada, a direção da unidade adotou imediatamente as providências administrativas e operacionais previstas para esse tipo de ocorrência.

Foram acionadas as forças de segurança, como a Polícia Civil, a Polícia Militar e a situação foi comunicada oficialmente às autoridades competentes e ao Poder Judiciário. Paralelamente, a Agepen iniciou os procedimentos internos para apurar as circunstâncias da fuga.

Ainda conforme a Agência, dois dos foragidos já foram localizados e recapturados. Eles aguardam o retorno ao sistema prisional e devem ser encaminhados para uma penitenciária de segurança média, passando a cumprir pena em regime fechado. Os outros seis detentos seguem sendo procurados, com diligências em andamento.

As imagens do sistema de monitoramento eletrônico da unidade estão sendo analisadas e devem auxiliar na investigação interna, que busca esclarecer como ocorreu a violação da estrutura e se houve falhas nos protocolos de segurança.