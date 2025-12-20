Após fuga de detentos, buscas continuam em Três Lagoas

As buscas pelos detentos que fugiram da Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima Vieira Jesus, em Três Lagoas, continuam mobilizando as forças de segurança. A fuga foi registrada na madrugada de quarta-feira (17). Ao todo, oito internos escaparam da unidade, segundo confirmação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).
O fato se deu por volta da meia-noite. De acordo com a Agepen, os detentos danificaram as grades da porta da cela disciplinar, o que possibilitou a saída do grupo. Assim que a evasão foi constatada, a direção da unidade adotou imediatamente as providências administrativas e operacionais previstas para esse tipo de ocorrência.
Foram acionadas as forças de segurança, como a Polícia Civil, a Polícia Militar e a situação foi comunicada oficialmente às autoridades competentes e ao Poder Judiciário. Paralelamente, a Agepen iniciou os procedimentos internos para apurar as circunstâncias da fuga.
Ainda conforme a Agência, dois dos foragidos já foram localizados e recapturados. Eles aguardam o retorno ao sistema prisional e devem ser encaminhados para uma penitenciária de segurança média, passando a cumprir pena em regime fechado. Os outros seis detentos seguem sendo procurados, com diligências em andamento.
As imagens do sistema de monitoramento eletrônico da unidade estão sendo analisadas e devem auxiliar na investigação interna, que busca esclarecer como ocorreu a violação da estrutura e se houve falhas nos protocolos de segurança.
Em nota, a Agepen explicou que a Colônia Penal funciona em regime semiaberto, conforme estabelece a Lei de Execução Penal. Esse modelo prevê uma estrutura de segurança reduzida, sem vigilância armada permanente, com menor presença de barreiras físicas e maior ênfase na autodisciplina e na responsabilidade do custodiado.
A Agência ressaltou ainda que o regime semiaberto é voltado à reintegração social, permitindo atividades laborais e educacionais, mas que exige o cumprimento rigoroso das normas internas. Casos de evasão resultam na regressão imediata do regime e na adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis.
Por fim, a Agepen reafirmou que segue cumprindo rigorosamente a legislação vigente, adotando ações para garantir a ordem, a segurança institucional e o acompanhamento das pessoas privadas de liberdade sob sua custódia. As buscas pelos detentos que permanecem foragidos seguem em andamento.