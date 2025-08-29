Após infarto, professora faz alerta sobre dores e sinais do corpo

A professora Creuza Ramos, que já trabalhou no Departamento Municipal de Trânsito e atualmente leciona na Escola Afonso Pena, viveu um momento delicado na semana retrasada ao sofrer um infarto. Recuperada, ela decidiu compartilhar sua experiência como forma de conscientização da população sobre a importância de procurar atendimento médico imediato diante de sinais suspeitos.
Em entrevista, relatou que o episódio aconteceu em um sábado, quando realizava atividades domésticas. “Eu estava limpando o quintal e, ao passar pano, senti uma dor muito forte nas costas. Pensei que fosse algo muscular, mas a dor se intensificou, fiquei pálida e precisei pedir ajuda”, contou. Levado ao Hospital da Cassems, Creuza foi atendida rapidamente pela equipe médica.
Após exames, o eletrocardiograma constatou que ela estava sofrendo um infarto. “O doutor Allan e toda a equipe foram muito eficientes. Recebi os primeiros medicamentos e, felizmente, havia uma equipe da hemodinâmica no hospital naquele dia. Da UTI fui direto para o cateterismo, onde colocaram dois stents. Tudo aconteceu em menos de três horas, e por isso não tive nenhuma sequela”, destacou.
Creuza reforça que a rapidez no diagnóstico foi determinante para salvar sua vida e defende que mais pessoas estejam atentas aos sinais do corpo. “Eu sentia dores nas costas antes, mas achava que era da fibromialgia. Também tive dor de cabeça e pressão alta, sinais que já deveriam ter me levado ao cardiologista. O corpo dá sinais, mas muitas vezes a gente ignora”.
Hoje, recuperada, a professora diz que sua missão é alertar a comunidade. “Quero fazer essa campanha. sentiu dor, procure um médico imediatamente. Não espere passar, porque pode ser tarde. O atendimento rápido salva vidas”, alerta.
Agradecida pelo suporte da equipe médica e pela recuperação, Creuza deixa uma mensagem de valorização da vida. “Sou muito grata a Deus e aos profissionais que me atenderam. A vida é maravilhosa e precisamos viver cada dia, sem nos preocupar com coisas pequenas. O amanhã é incerto, por isso devemos aproveitar e cuidar da nossa saúde”, destacou.