Após novo sorteio sem ganhador, prêmio principal da Mega-Sena acumula em R$ 35 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena, realizado neste sábado (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio.

Considerada um dos maiores eventos culturais do município, a festa teve recorde de público neste ano

Festa do Folclore reúne milhares de pessoas em quatro dias de programação em Três Lagoas

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 671,54

Bolsa Família paga nesta segunda, parcela de agosto a beneficiários com NIS de final 6

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

*Informações da Agência Brasil