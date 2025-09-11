Após seis meses interditado, RU volta a funcionar na UFMS de Três Lagoas

O Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas, voltou a funcionar após seis meses de interdição determinada pelo Ministério Público Federal, que investigava supostas irregularidades na contratação da antiga empresa responsável pelo fornecimento de alimentos.

Segundo a diretora do campus, Larissa Barcelos, a retomada marca uma nova fase.

“Estamos em um novo momento do Restaurante Universitário, que agora chamamos de ‘novo RU’. A principal novidade é o café da manhã, além da ampliação dos horários de atendimento”, destacou.

O café da manhã, antes encerrado às 9h, agora vai até 9h30. O almoço, que terminava às 14h30, foi estendido até 15h, e o jantar passou a ser servido até 21h.

Outra mudança foi a redução no valor integral das refeições. O almoço e o jantar custam R$ 11,15 para estudantes não vulneráveis e R$ 3 para os contemplados pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). O café da manhã sai por R$ 4,15 para não vulneráveis e R$ 1 para vulneráveis.