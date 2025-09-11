Veículos de Comunicação
ALIMENTAÇÃO

Após seis meses interditado, RU volta a funcionar na UFMS de Três Lagoas

Atualmente, o campus possui cerca de 3 mil estudantes de graduação e pós-graduação, além de 300 servidores que também utilizam o RU

Pedro Tergolino

Uma novidade importante é que, com a mudança na legislação, estudantes de pós-graduação passaram a ter acesso ao subsídio do Pnaes. Foto: Reprodução/TVC HD.

O Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas, voltou a funcionar após seis meses de interdição determinada pelo Ministério Público Federal, que investigava supostas irregularidades na contratação da antiga empresa responsável pelo fornecimento de alimentos.

Segundo a diretora do campus, Larissa Barcelos, a retomada marca uma nova fase.

“Estamos em um novo momento do Restaurante Universitário, que agora chamamos de ‘novo RU’. A principal novidade é o café da manhã, além da ampliação dos horários de atendimento”, destacou.

O café da manhã, antes encerrado às 9h, agora vai até 9h30. O almoço, que terminava às 14h30, foi estendido até 15h, e o jantar passou a ser servido até 21h.

Outra mudança foi a redução no valor integral das refeições. O almoço e o jantar custam R$ 11,15 para estudantes não vulneráveis e R$ 3 para os contemplados pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). O café da manhã sai por R$ 4,15 para não vulneráveis e R$ 1 para vulneráveis.

“Vemos um aumento da demanda a cada dia. Já ultrapassamos 300 refeições entre almoços e jantares, e quase 300 cafés da manhã em um único dia”, afirmou Barcelos.

Atualmente, o campus de Três Lagoas possui cerca de 3 mil estudantes de graduação e pós-graduação, além de 300 servidores que também utilizam o RU. Uma novidade importante é que, com a mudança na legislação, estudantes de pós-graduação passaram a ter acesso ao subsídio do Pnaes.

“A ideia é oferecer alimentação de qualidade, para que os alunos possam se dedicar exclusivamente aos estudos”, concluiu a diretora.

