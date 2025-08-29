Veículos de Comunicação
LOTERIA

Após sorteio sem ganhador, prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões

Números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56

Redação RCN67

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.907 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (28). Foto: Reprodução/Agência Brasil.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.907 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 30 – 33 – 42 – 44 – 52 – 56.

  • 22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 49.173,21 cada
  • 1.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.432,29 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

*Informações da Agência Brasil

