Quase três mil aposentados do INSS buscam atendimento nos Correios de Três Lagoas

Aposentados e pensionistas do INSS estão procurando as agências dos Correios de Três Lagoas em busca de esclarecimentos e ressarcimento após a revelação de um esquema fraudulento que desviou mais de R$ 6 bilhões entre 2019 e 2024. O golpe consistia em registrar segurados como filiados a associações sem autorização, resultando em descontos indevidos nos benefícios previdenciários.

Na agência central dos Correios, no Centro de Três Lagoas, a procura por atendimento tem sido intensa. Somente até o dia 29 de julho, foram realizados 2.969 atendimentos na unidade. Entre os que buscam explicações está dona Geralda Ferreira Freitas, de 78 anos, que foi incentivada pelos filhos a ir até a agência.

“Me deram um papel pra vir hoje, mas disseram que ainda não tem resposta. A gente não sabe nem quanto foi descontado”, relatou.

De acordo com o superintendente regional da estatal, Gelson Leonel, desde o dia 30 de maio de 2025, mais de 5 mil agências dos Correios em todo o país oferecem esse serviço, em parceria com o INSS. Os segurados podem consultar e contestar os descontos, e, se comprovada a irregularidade, aderir a um acordo para receber o ressarcimento diretamente na conta bancária do benefício. O prazo para esse atendimento vai até o dia 14 de novembro de 2025, podendo ser prorrogado.