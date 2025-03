Aposentados e pensionistas não precisam ir ao banco para fazer prova de vida

Circulam informações falsas alegando que o Governo Federal teria impedido a realização da prova de vida por meio remoto. No entanto, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) esclarece que, desde 2023, a comprovação é feita automaticamente por meio do cruzamento de dados oficiais, sem necessidade de ação por parte dos aposentados e pensionistas.

A realização da prova de vida não é obrigatória para quem já tem seus dados confirmados pelo sistema. No entanto, os beneficiários que desejarem realizar o procedimento podem utilizar o site ou aplicativo Meu INSS, além de comparecer à agência bancária onde recebem o pagamento.

Aqueles que recebem pela CAIXA podem fazer a comprovação presencialmente em qualquer agência ou por meio de um procurador cadastrado no INSS. Essas opções são oferecidas para quem deseja realizar o procedimento mesmo sem necessidade ou enfrenta dificuldades de locomoção.