Início Três Lagoas JPNews

Loteria

Aposta em Minas Gerais leva R$ 17 milhões na Mega-Sena

Números sorteados foram: 10 - 19 - 30 - 40 - 48 – 54

Redação RCN67

O concurso 2.924 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (8), acertador de Minas Gerais das seis dezenas. Foto: Reprodução/Agência Brasil.
O concurso 2.924 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (8), acertador de Minas Gerais das seis dezenas. Foto: Reprodução/Agência Brasil.

O concurso 2.924 da Mega-Sena, sorteado nesta terça feira, teve seu ganhador ou ganhadora, com uma aposta feita em Nova Lima (MG) que acertou as seis dezenas. O ganhador vai levar o prêmio de R$ 17.924.306,88.

Os números sorteados foram: 10 – 19 – 30 – 40 – 48 – 54

A aposta ganhadora foi um bolão com seis cotas. O jogo, com seis números, foi feito na lotérica Leão da Sorte.

24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 70.623,98 cada

2.134 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.309,23 cada

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 21 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

*Informações da Agência Brasil.

