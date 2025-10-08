Aposta em Minas Gerais leva R$ 17 milhões na Mega-Sena

O concurso 2.924 da Mega-Sena, sorteado nesta terça feira, teve seu ganhador ou ganhadora, com uma aposta feita em Nova Lima (MG) que acertou as seis dezenas. O ganhador vai levar o prêmio de R$ 17.924.306,88.

Os números sorteados foram: 10 – 19 – 30 – 40 – 48 – 54

A aposta ganhadora foi um bolão com seis cotas. O jogo, com seis números, foi feito na lotérica Leão da Sorte.

24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 70.623,98 cada