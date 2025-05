Aprovado reajuste salarial e correções para servidores da Prefeitura e do Legislativo

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou, por unanimidade, na manhã de terça-feira (13), projetos de lei que concedem reajuste salarial aos servidores da Prefeitura e da própria Câmara.

O texto garante um reajuste de 5,93%, com vigência a partir de 1º de maio, além de um aumento de R$ 250,00 no valor do auxílio-alimentação.