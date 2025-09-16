Arapuá realiza 18ª Cavalgada nos dias 4 e 5 de outubro

O distrito de Arapuá, em Três Lagoas, será palco da 18ª edição da tradicional Cavalgada, marcada para os dias 4 e 5 de outubro. O evento, organizado pelo Sindicato Rural de Três Lagoas com apoio da Prefeitura Municipal, Câmara e Governo do Estado, promete reunir famílias, cavaleiros e amantes da cultura sertaneja.

De acordo com Laerte Augustis Júnior, diretor do Sindicato Rural, em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a festa vai manter a tradição de resgatar os costumes do meio rural, mas também traz novidades.

“Este ano teremos o churrasco no domingo, preparado pelo Brutus, além de maior suporte às comitivas participantes. Até o momento, já são mais de 20 confirmadas”, destacou.

A programação começa no sábado (4), às 19h, com o tradicional bailão, animado por grupos regionais como Alex e Wander e Trio Carcará. No domingo (5), acontece a cavalgada logo cedo, seguida de almoço com comidas típicas, como arroz carreteiro e macarrão de comitiva. A festa também contará com shows regionais e será encerrada pela dupla Maria Cecília & Rodolfo.

Segundo o diretor, o trajeto da cavalgada foi adaptado para resgatar o percurso original utilizado por comitivas que transportavam gado na região.