Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Evento

Arapuá realiza 18ª Cavalgada nos dias 4 e 5 de outubro

A entrada é gratuita, e toda a estrutura será montada em frente ao Centro Comunitário do Arapuá

Pedro Tergolino

De acordo com Laerte Augustis Júnior, diretor do Sindicato Rural, em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a festa vai manter a tradição de resgatar os costumes do meio rural, mas também traz novidades. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
De acordo com Laerte Augustis Júnior, diretor do Sindicato Rural, em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a festa vai manter a tradição de resgatar os costumes do meio rural, mas também traz novidades. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

O distrito de Arapuá, em Três Lagoas, será palco da 18ª edição da tradicional Cavalgada, marcada para os dias 4 e 5 de outubro. O evento, organizado pelo Sindicato Rural de Três Lagoas com apoio da Prefeitura Municipal, Câmara e Governo do Estado, promete reunir famílias, cavaleiros e amantes da cultura sertaneja.

De acordo com Laerte Augustis Júnior, diretor do Sindicato Rural, em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a festa vai manter a tradição de resgatar os costumes do meio rural, mas também traz novidades.

“Este ano teremos o churrasco no domingo, preparado pelo Brutus, além de maior suporte às comitivas participantes. Até o momento, já são mais de 20 confirmadas”, destacou.

A programação começa no sábado (4), às 19h, com o tradicional bailão, animado por grupos regionais como Alex e Wander e Trio Carcará. No domingo (5), acontece a cavalgada logo cedo, seguida de almoço com comidas típicas, como arroz carreteiro e macarrão de comitiva. A festa também contará com shows regionais e será encerrada pela dupla Maria Cecília & Rodolfo.

Segundo o diretor, o trajeto da cavalgada foi adaptado para resgatar o percurso original utilizado por comitivas que transportavam gado na região.

Notícias Relacionadas

“Queremos reforçar esse vínculo com a cultura local e proporcionar um ambiente familiar, seguro e inclusivo, com estrutura para idosos e pessoas com deficiência”, explicou.

A entrada é gratuita, e toda a estrutura será montada em frente ao Centro Comunitário do Arapuá. Além das atrações musicais e gastronômicas, haverá espaço infantil para as crianças, promovendo um ambiente voltado à integração das famílias.

“Será uma festa que valoriza nossas raízes, movimenta a economia local e fortalece a tradição da cavalgada em Mato Grosso do Sul”, completou Júnior, convidando toda a população de Três Lagoas e região a prestigiar o evento.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos