Arauco abre vagas de emprego para a construção de fábrica em Inocência

A empresa Arauco iniciou nesta segunda-feira (17) um processo seletivo para a construção de sua nova fábrica em Inocência. A contratação está sendo realizada em parceria com a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), por meio da Casa do Trabalhador de Três Lagoas.

Estão sendo oferecidas 60 vagas para serventes e 20 para pedreiros. O consórcio responsável pela obra, MLC A Terpa, destacou a urgência na contratação, com a expectativa de concluir o processo em cerca de uma semana. Após esse período, os currículos dos candidatos não selecionados serão mantidos em um banco de dados, com possibilidade de futuras chamadas.

Interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador, localizada na Rua Moner Tomel, 86, no centro de Três Lagoas, munidos de documentos pessoais. A unidade não fecha no horário de almoço. Para os candidatos a pedreiro, é exigida experiência mínima de seis meses comprovada em carteira, enquanto para os serventes, a exigência é a maioridade e disponibilidade para o trabalho.