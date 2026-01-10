Arauco firma contrato de R$ 770 milhões para compra de vagões e avança em ferrovia

A Arauco Brasil firmou contrato estimado em R$ 770 milhões para a compra de vagões ferroviários que serão utilizados no escoamento da produção de celulose da fábrica em implantação em Inocência, localizada na Costa Leste do Estado. Os equipamentos serão fornecidos pela Randoncorp, com participação operacional da Rumo no sistema logístico.

O acordo, divulgado ao mercado por meio de fato relevante, prevê o fornecimento de um volume considerado relevante de vagões, com fabricação na unidade da Randon em Araraquara (SP) e entregas programadas entre maio de 2026 e novembro de 2027, ao longo de 19 meses.

Com a operação, a Randon reforça a atuação no segmento ferroviário. Ao longo de 76 anos, a companhia já produziu mais de 13 mil vagões destinados a operadores do Brasil e do exterior. Para a Arauco, o contrato representa um passo estratégico na estruturação da logística necessária ao início das atividades industriais no Estado.

Ramal.

Paralelamente à aquisição dos vagões, a Arauco iniciou as atividades preparatórias para a construção de um ramal ferroviário de 47 quilômetros, que vai ligar a fábrica de celulose à malha norte da Rumo, formando um corredor logístico até o Porto de Santos. A obra integra o Projeto Sucuriú, que soma investimentos de US$ 4,6 bilhões e marca a entrada da empresa no mercado brasileiro de celulose.

O empreendimento já conta com as autorizações regulatórias necessárias, incluindo concessões da Agência Nacional de Transportes Terrestres, habilitação como Agente Transportador Ferroviário, Declaração de Utilidade Pública para desapropriações e licenças ambientais para o início das obras civis. O projeto também foi enquadrado no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura, com suspensão de tributos federais sobre bens e serviços destinados à implantação.