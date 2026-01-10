Arauco firma contrato de R$ 770 milhões para compra de vagões e avança em ferrovia

A Arauco Brasil firmou contrato estimado em R$ 770 milhões para a compra de vagões ferroviários que serão utilizados no escoamento da produção de celulose da fábrica em implantação em Inocência, localizada na Costa Leste do Estado. Os equipamentos serão fornecidos pela Randoncorp, com participação operacional da Rumo no sistema logístico.
O acordo, divulgado ao mercado por meio de fato relevante, prevê o fornecimento de um volume considerado relevante de vagões, com fabricação na unidade da Randon em Araraquara (SP) e entregas programadas entre maio de 2026 e novembro de 2027, ao longo de 19 meses.
Com a operação, a Randon reforça a atuação no segmento ferroviário. Ao longo de 76 anos, a companhia já produziu mais de 13 mil vagões destinados a operadores do Brasil e do exterior. Para a Arauco, o contrato representa um passo estratégico na estruturação da logística necessária ao início das atividades industriais no Estado.
Ramal.
Paralelamente à aquisição dos vagões, a Arauco iniciou as atividades preparatórias para a construção de um ramal ferroviário de 47 quilômetros, que vai ligar a fábrica de celulose à malha norte da Rumo, formando um corredor logístico até o Porto de Santos. A obra integra o Projeto Sucuriú, que soma investimentos de US$ 4,6 bilhões e marca a entrada da empresa no mercado brasileiro de celulose.
O empreendimento já conta com as autorizações regulatórias necessárias, incluindo concessões da Agência Nacional de Transportes Terrestres, habilitação como Agente Transportador Ferroviário, Declaração de Utilidade Pública para desapropriações e licenças ambientais para o início das obras civis. O projeto também foi enquadrado no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura, com suspensão de tributos federais sobre bens e serviços destinados à implantação.
O traçado do ramal seguirá paralelo às rodovias MS-377 e MS-240, cruzando áreas rurais de Inocência e impactando 40 propriedades. Estão previstas passagens inferiores e superiores, remanejamentos viários, estruturas para transposição de fauna e uma ponte de 270 metros sobre o córrego São Mateus, projetada para reduzir movimentação de solo e supressão vegetal.
COMPENSAÇÃO
Como medida de compensação ambiental, foi firmado Termo de Compromisso com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, no valor de R$ 4,3 milhões, a serem aplicados ao longo de 24 meses em ações de recuperação e conservação ambiental.
Segundo a empresa, a nova ligação ferroviária deverá reduzir de forma significativa o fluxo rodoviário na região, com menos cerca de 7 mil viagens de caminhões por mês e redução de 94% nas emissões de gases em comparação ao transporte rodoviário. No mês passado, o Ministério dos Transportes publicou portaria prevendo isenção fiscal de R$ 91,7 milhões vinculada ao projeto, dentro das regras do Reidi.
FÁBRICA
A fábrica de Inocência terá capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas anuais de celulose de fibra curta, com previsão de início de operação no fim de 2027. A fase de construção envolve mais de 14 mil postos de trabalho, enquanto a operação deverá manter cerca de 6 mil empregos diretos nas áreas industrial, florestal e logística com expectativa de aumento da renda, da arrecadação e da atração de novos investimentos para a região.