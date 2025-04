Área de mata fechada tira o sossego de moradores do Jardim Eldorado

Uma área de mata no bairro Jardim Eldorado tem trazido problemas para os moradores que residem em frente ao local.

Segundo alguns moradores, animais silvestres e peçonhentos estão saindo com maior frequência da área de cerrado.

“Esses dias uma cobra, conhecida como cobra capitão quase pegou um menino que brincava em frente de sua residência, sem mencionara os animais mortos que são jogados neste local e o odor acaba nos incomodando”, explicou o aposentado João Carlos Correa.

O aposentado reside em frente da área de mata fechada, com árvores gigantes, e segundo o morador, criminosos estão aproveitando do local, para monitorar as casas e cometerem furtos.