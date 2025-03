Armadilhas para estudos do Aedes aegypti são usadas como lixeiras

Há mais de dez anos, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio dos setores de Entomologia e Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), desenvolve o Projeto de Larvitrampas, uma ação crucial para o monitoramento e combate ao Aedes aegypti. No entanto, a equipe responsável pela operação tem identificado que algumas armadilhas estão sendo utilizadas de forma inadequada pela população, como depósito de lixo, o que prejudica a eficácia da ação.

O descarte irregular de resíduos nas larvitrampas, além de configurar crime, compromete a coleta de dados que é enviada semanalmente ao setor de Endemias. Esses dados são essenciais para direcionar ações de controle da proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e Chikungunya.

O que são as Larvitrampas?

As larvitrampas, geralmente feitas com pneus usados, funcionam como armadilhas para capturar larvas do mosquito Aedes aegypti. Elas são instaladas em locais estratégicos da cidade, permitindo o monitoramento da infestação do mosquito.

Problemas com o Uso Indevido das Armadilhas

As equipes da Prefeitura realizam limpeza das larvitrampas toda segunda-feira, incluindo a coleta de larvas para análise e a troca de água nos recipientes. Contudo, algumas armadilhas têm sido usadas como lixeiras, o que interfere na coleta de dados e no controle do mosquito. Segundo o Setor de Entomologia, esse comportamento impede que o mosquito deposite seus ovos nas larvitrampas, dificultando a identificação das áreas de risco e comprometendo as ações preventivas.

Além disso, a SMS reforça que as armadilhas não representam focos de proliferação do mosquito, uma vez que são regularmente vistoriadas e higienizadas pelas equipes. As larvitrampas são identificadas com placas informativas, mas algumas delas foram furtadas, o que agrava o problema.

Importância do Projeto de Larvitrampas