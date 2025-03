Armado com faca homem agride esposa e enteados

Por volta de meia-noite, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) acionou a Rádio Patrulha para comparecer ao local, onde uma mulher estaria sendo agredida pelo companheiro. O agressor, armado com uma faca, ameaçava ferir a vítima.

Uma ocorrência de violência doméstica quase terminou em tragédia no início da madrugada desta quinta-feira (6), na Rua Olívia Garcia Dias, bairro Jardim Flamboyant, em Três Lagoas (MS).

Homem teria se irritado e dado socos no vidro que se quebrou

Três Lagoas segue com alerta para calorão nesta quinta-feira

O filho da vítima entrou em luta corporal com o suspeito, que tentou golpeá-lo com a faca, causando-lhe um hematoma no tórax esquerdo. Segundo o rapaz, para se defender e proteger sua mãe, ele também pegou uma faca e conseguiu afugentar o agressor.

A mulher informou aos policiais que o suspeito tem um histórico de violência e já foi preso por agressões anteriores. Em uma ocasião, ele teria tentado atacá-la com um facão. Questionadas se desejavam acompanhar a equipe policial até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), as vítimas optaram por buscar um local seguro para passar a noite, temendo que o suspeito retornasse para incendiar o veículo, cujo vidro foi danificado por ele. Ou, até mesmo atear fogo na casa em retaliação à família.

Após orientarem as vítimas, os militares da Rádio Patrulha realizaram rondas pelo bairro, mas não localizaram o suspeito. A presença de diversos terrenos baldios com mato alto e construções abandonadas facilitou sua fuga.