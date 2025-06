Arraiá da Sagrada Família será realizado neste sábado no bairro Jardim dos Ipês

A comunidade católica do Jardim dos Ipês, em Três Lagoas, promove neste sábado (21), a partir das 18h, o 3º Arraiá da Sagrada Família. O evento contará com comidas típicas, show ao vivo, brincadeiras e um animado show de prêmios. Toda a renda será revertida para a construção da futura Igreja Sagrada Família no bairro.

Em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1, o padre Molina destacou a importância da festa como momento de confraternização e solidariedade.

“Ano passado recebemos mais de 1.200 pessoas e esperamos superar esse número. Tudo é preparado com carinho pelas pastorais da comunidade, que organizam desde os pratos até as atrações”, explicou.

O cardápio está recheado de opções tradicionais: canjica doce e salgada, arroz doce, arroz caipira, milho, pastel, cachorro-quente, espetinho, kibe, bolo, pescaria e muito mais. Um dos destaques será o show de prêmios, com premiações que incluem R$ 2.000 em dinheiro, eletrodomésticos e brindes. As cartelas serão vendidas por R$ 50 (conjunto com cinco unidades) e também estarão disponíveis no dia da festa.