Artesãos de Três Lagoas têm direito a espaço gratuito em eventos apoiados pela Prefeitura

Uma lei municipal em vigor desde 2013 garante aos artesãos de Três Lagoas o direito a um espaço gratuito para expor seus trabalhos em eventos que tenham qualquer tipo de apoio da Prefeitura — seja financeiro ou logístico. Trata-se da Lei nº 2.750, de outubro de 2013, que determina a destinação de uma tenda de tamanho equivalente às demais comercializadas no local, de forma gratuita, para os artesãos organizados por suas entidades representativas.

A legislação, no entanto, ainda é pouco conhecida e, muitas vezes, não tem sido respeitada pelos organizadores de eventos. O vereador Marcus Bazé tem cobrado da administração municipal maior divulgação e fiscalização para garantir o cumprimento da norma.

“Tenho pedido apoio à nossa administração para que a gente possa difundir essa lei”, afirma Bazé. “Ela foi criada com a finalidade de reservar espaço digno aos nossos artesãos em eventos com apoio da Prefeitura, seja por meio de recursos financeiros ou com a doação de shows e estrutura.”

Segundo o vereador, a lei determina que, caso o organizador não cumpra a norma, poderá ficar impedido de receber novas parcerias do poder público. “Essa cláusula foi pensada exatamente para garantir o direito dos artesãos. Se a entidade representativa acionar o responsável pelo evento e ele não atender, poderá ser barrado em futuras colaborações com o município”, reforça.