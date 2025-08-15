Artista plástica Rute Ardigo ministra aula especial para alunos da Diretoria de Cultura de Três Lagoas

A Diretoria de Cultura de Três Lagoas transformou telhas em obras de arte inspiradas no fundo do mar, em uma oficina especial de pintura com técnicas em acrílico e textura. Realizada na quinta-feira (14), no Núcleo de Artes Plásticas a atividade reuniu 40 alunos do curso gratuito de pintura oferecido pela Prefeitura, e foi ministrada pela renomada artista plástica Rute Ardigo.

Sob a orientação de Rute, os participantes exploraram a criação de texturas com tintas acrílicas, dando vida a cenários marinhos repletos de cores e imaginação. Estrelas-do-mar e golfinhos foram alguns dos animais marinhos que ganharam forma nas telhas, que servem como base para as obras. “Cada aluno pôde expressar sua criatividade, utilizando as técnicas que aprendemos ao longo do primeiro semestre”, explicou a artista plástica, que ministra cursos na Diretoria de Cultura há 15 anos. As peças criadas foram levadas para casa pelos próprios alunos, como um registro e lembrança do aprendizado e da expressão artística.

CURSO DE PINTURA

O curso de pintura, oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura, é uma iniciativa que se estende por todo o ano. Em 2025, três turmas já estão em pleno desenvolvimento, com aulas nos períodos matutino, vespertino e noturno, atendendo tanto grupos iniciantes quanto avançados.