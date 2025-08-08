Artista três-lagoense conquista o 1º lugar em mostra nacional de arte

A arte de Três Lagoas brilhou no cenário nacional. A pintura “Dois Amantes”, da artista Yasmin Oliveira, de 29 anos — mulher trans, três-lagoense e usuária do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) do município — conquistou o primeiro lugar na I Mostra Nacional de Práticas Profissionais “A Psicologia na luta pelo cuidado em liberdade: ontem, hoje, sempre!”, promovida pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).
Entre 68 obras inscritas de todo o Brasil, apenas 10 foram pré-selecionadas com base em critérios como criatividade, originalidade e impacto visual. Na votação popular, encerrada no último domingo (3), “Dois Amantes” garantiu a vitória com 42,6% dos votos, tornando-se a obra que estampará a capa dos Anais da Mostra.
ARTE QUE CURA, EMOCIONA E TRANSFORMA!
A pintura retrata, com traços fortes e emocionais, uma história de amor que marcou profundamente a vida da artista. Yasmin explica que a obra é uma homenagem a alguém que a enxergou como ser humano em sua plenitude, “sem efemeridade”, como define.
“Essa obra tem uma pessoa que me inspirou, um amor do passado que não pode mais estar entre nós. Mas sei que, onde ele estiver, está me vendo e vendo o quanto eu o amei. E agora o país todo pode ver o amor que depositei nessa pintura”, declarou, emocionada.
CAPS AD DE TRÊS LAGOAS: CUIDADO EM LIBERDADE E COM AFETO
A trajetória de Yasmin também evidencia o papel fundamental do CAPS AD, serviço da Prefeitura de Três Lagoas que integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
O psicólogo Flávio Arce, responsável pelo acompanhamento terapêutico de Yasmin, reforça a importância da arte como ferramenta de cuidado. “A Yasmin já trazia elementos artísticos e, dentro de seu projeto terapêutico singular, decidimos fortalecer essa expressão como forma de protagonismo. Com a inscrição no edital da Mostra, sua arte passou a ser vista para além das violências e desafios — e sim como afirmação de identidade, potência e talento”, destacou.
Yasmin enfrentou momentos difíceis, como incêndio, perdas familiares, vícios e desestruturação. No entanto, com o apoio do CAPS, encontrou na arte uma nova possibilidade de vida. “Perdi tudo: casa, trabalho, até meu animal de estimação. Entrei num processo muito difícil, mas hoje entendo que a dor continua ali — só que agora sei como lidar com ela. Não me assombra mais. No CAPS, fui tratada com respeito, e isso me ajudou a florescer”, contou.
PREMIAÇÃO
A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 4 de setembro de 2025, durante o 23º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social (Abrapso), em Manaus (AM). A artista receberá o prêmio com todas as despesas custeadas pelo Conselho Federal de Psicologia.
Com a vitória, a obra “Dois Amantes” leva o nome de Três Lagoas para todo o país, simbolizando a força da arte como expressão de identidade, superação e transformação social.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas