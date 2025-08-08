Artista três-lagoense conquista o 1º lugar em mostra nacional de arte

A arte de Três Lagoas brilhou no cenário nacional. A pintura “Dois Amantes”, da artista Yasmin Oliveira, de 29 anos — mulher trans, três-lagoense e usuária do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) do município — conquistou o primeiro lugar na I Mostra Nacional de Práticas Profissionais “A Psicologia na luta pelo cuidado em liberdade: ontem, hoje, sempre!”, promovida pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).

Entre 68 obras inscritas de todo o Brasil, apenas 10 foram pré-selecionadas com base em critérios como criatividade, originalidade e impacto visual. Na votação popular, encerrada no último domingo (3), “Dois Amantes” garantiu a vitória com 42,6% dos votos, tornando-se a obra que estampará a capa dos Anais da Mostra.

ARTE QUE CURA, EMOCIONA E TRANSFORMA!

A pintura retrata, com traços fortes e emocionais, uma história de amor que marcou profundamente a vida da artista. Yasmin explica que a obra é uma homenagem a alguém que a enxergou como ser humano em sua plenitude, “sem efemeridade”, como define.

“Essa obra tem uma pessoa que me inspirou, um amor do passado que não pode mais estar entre nós. Mas sei que, onde ele estiver, está me vendo e vendo o quanto eu o amei. E agora o país todo pode ver o amor que depositei nessa pintura”, declarou, emocionada.

CAPS AD DE TRÊS LAGOAS: CUIDADO EM LIBERDADE E COM AFETO

A trajetória de Yasmin também evidencia o papel fundamental do CAPS AD, serviço da Prefeitura de Três Lagoas que integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).