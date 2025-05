Artistas de bebê reborn em Três Lagoas faturam até R$ 20 mil por mês

Os bebês reborn — bonecas hiperrealistas que se assemelham a recém-nascidos — voltaram a ganhar destaque nacional nos últimos dias, tanto nas redes sociais quanto na mídia, por conta de polêmicas em torno de seu uso. Em Três Lagoas, no entanto, a arte reborn tem movimentado o mercado e se consolidado como fonte de renda para artistas locais, com faturamentos que podem chegar a R$ 20 mil por mês.

A artista reborn Júlia Brandão Quintana é um dos nomes fortes do segmento. Após se tornar mãe em 2019, ela se encantou com o universo da maternidade e transformou a paixão em negócio.

“Comecei em 2020 e desde então é minha principal fonte de renda. Faço de três a quatro bebês por mês, com entregas para todo o Brasil”, contou.

Com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, ela e a família chegaram a viver uma temporada na Espanha para explorar o mercado europeu.

O valor dos bebês reborn varia de R$ 2 mil a R$ 4 mil, dependendo do tamanho e nível de detalhes. O tempo de produção pode levar até 60 dias. A artista comenta que, apesar do crescimento do setor, os últimos dias têm sido difíceis por conta da repercussão negativa de conteúdos fictícios nas redes.