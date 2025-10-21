Assembleia vai discutir novo acordo coletivo dos funcionários do comércio de Três Lagoas

O Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo) realiza nesta quarta-feira (22), uma assembleia geral para discutir o novo acordo coletivo dos funcionários do comércio. A reunião está marcada para as 17 horas, na sede do sindicato, e contará com a participação de representantes patronais para análise da proposta apresentada pelo Sindicato dos Empregados do Comércio.

De acordo com o presidente do Sindivarejo, Sueide Silva Torres, a expectativa é de que a negociação deste ano seja mais rápida e simples, com poucas mudanças em relação ao último acordo. Entre os principais pontos da proposta está o reajuste salarial e a possibilidade de implantação do vale-alimentação para os trabalhadores.

“Esse ano até que não tem muita coisa para mudar, a não ser a questão do reajuste, mas alguns outros detalhes. E nós vamos analisar a proposta do Sindicato Laboral, principalmente em relação ao vale-alimentação, que tem impacto direto na remuneração do trabalhador”, explicou Sueide.