Assembleia vai discutir novo acordo coletivo dos funcionários do comércio de Três Lagoas

O Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo) realiza nesta quarta-feira (22), uma assembleia geral para discutir o novo acordo coletivo dos funcionários do comércio. A reunião está marcada para as 17 horas, na sede do sindicato, e contará com a participação de representantes patronais para análise da proposta apresentada pelo Sindicato dos Empregados do Comércio.
De acordo com o presidente do Sindivarejo, Sueide Silva Torres, a expectativa é de que a negociação deste ano seja mais rápida e simples, com poucas mudanças em relação ao último acordo. Entre os principais pontos da proposta está o reajuste salarial e a possibilidade de implantação do vale-alimentação para os trabalhadores.
“Esse ano até que não tem muita coisa para mudar, a não ser a questão do reajuste, mas alguns outros detalhes. E nós vamos analisar a proposta do Sindicato Laboral, principalmente em relação ao vale-alimentação, que tem impacto direto na remuneração do trabalhador”, explicou Sueide.
O presidente também destacou que o comércio de Três Lagoas vem mantendo salários equivalentes, e em alguns casos até superiores, aos praticados em outras cidades do Estado, como Campo Grande, Dourados e Corumbá. “Se você levar em consideração as convenções coletivas, o salário de Três Lagoas muitas vezes é bem maior que o da capital. O nosso piso tem sido sempre um dos mais vantajosos e mostra que o comércio local está bem estruturado”, afirmou.
Sueide lembrou ainda que, embora os salários da indústria geralmente sejam mais altos, o comércio é o setor que mais gera empregos, renda e arrecadação no município. “Enquanto as indústrias mantêm um ritmo estável de produção, o comércio enfrenta oscilações, mas ainda assim garante mais oportunidades para quem está entrando no mercado de trabalho”, completou.
A assembleia do acordo coletivo vai definir o percentual de reajuste e as condições de trabalho para os próximos 12 meses. A expectativa é de que a negociação seja concluída ainda neste mês, facilitando o planejamento das empresas e o pagamento de benefícios de fim de ano, como o décimo terceiro salário.