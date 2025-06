Assistência Social faz entrega de cobertores para famílias atendidas pelos Cras

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), realizou a entrega de cobertores, na quinta-feira (5), em uma ação que conta com a parceria do Governo do Estado. O objetivo é minimizar os problemas decorrentes do inverno para as pessoas cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Para receber o cobertor, a pessoa deve atender aos critérios estabelecidos pela política de assistência social. É de suma importância que o usuário do Cras, que deseja receber um cobertor procure o serviço de seu bairro, onde receberá todas as informações necessárias.

Confira os locais:

CRAS “AMÉLIA JORGE DE OLIVEIRA” – R. Antônio Estevan Leal, nº 1791 – Jardim Glória.

CRAS “ANA MARIA MOREIRA” – R. Rogaciano Garcia Moreira, nº 1762 – Vila Verde.

CRAS “INTERLAGOS” – R. Bom Jesus da Lapa, nº 309 – Lapa.