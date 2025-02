Associação de Atiradores de Airsoft de Três Lagoas tem curso com fuzileiro naval

Um curso ministrado pelo fuzileiro naval MaxWell Sampaio, para os integrantes da Associação de Atiradores de Airsoft de Três Lagoas, foi realizado neste domingo (23). O curso, conhecido como Nivelamento Operacional de Mata, tem como objetivo preparar os alunos para técnicas militares em situações extremas, como florestas, áreas de mata fechada e locais estratégicos para tomada de controle.

Durante a instrução, os participantes utilizaram seus conhecimentos aliados às orientações do instrutor para aprimorar técnicas de combate ‘Homem a Homem’, e tomada de território.

O airsoft tem ganhado cada vez mais adeptos em Três Lagoas. O secretário de Esporte do município, Walter Dias, conhecido popularmente como ‘professor Hulk’ acompanhou o curso ao lado do Conselho de Segurança do Município, coordenado por Eurídes de Freitas. Ambos participaram da entrega dos certificados aos alunos.

O empresário do ramo de segurança privada, entusiasta do esporte e organizador do curso, Paulo Jurado, destacou a importância de incentivar a prática do airsoft em suas diversas modalidades. Segundo ele, o esporte promove bem-estar emocional e físico aos praticantes e contribui para o aprimoramento profissional dos participantes, que, em sua maioria, são agentes da segurança pública e privada.