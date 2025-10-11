Até 2044, 50% dos brasileiros serão obesos, aponta estudo

A cada ano a ciência e a medicina concordam ainda mais que práticas saudáveis podem prolongar a expectativa de vida das pessoas. Seja com hábitos regulares na prática de exercícios físicos, seja com alimentação equilibrada. É sempre um ponto de partida em comum, quando se trata da manutenção da saúde.

Em 11 de outubro, é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Obesidade, e há motivos de sobra para levantar um sinal de alerta. Recentemente, dados do Atlas Mundial da Obesidade de 2025, foram divulgados e indicam que 31% dos adultos brasileiros têm obesidade, enquanto 68% têm sobrepeso. Esses números mostram que sete em cada dez pessoas, no Brasil, vivem com excesso de peso.

Esses dados despertam atenção e alarmam que, se nada mudar, até 2044, quase metade da população brasileira (48%) será obesa. Dados de 2023, da Secretaria de Estado de Saúde – SES – apontaram que quase nove mil três-lagoenses têm sobrepeso, sendo que deste total o maior percentual é de mulheres. À época eram 5.579 mulheres – 63,1% – e 3.260 homens representando os outros 36,9%.