Atividades de baixo e médio risco terão abertura simplificada em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas publicou nesta semana o Decreto nº 1.324, de 15 de julho de 2025, que altera o Anexo I do Decreto nº 105/2021, responsável por estabelecer critérios e procedimentos para a simplificação do registro e abertura de empresas que desenvolvem atividades econômicas classificadas como de baixo e médio risco. A medida faz parte de um processo para desburocratizar e agilizar a formalização de negócios na cidade.

Com a nova norma, diversas atividades econômicas anteriormente classificadas como de médio ou alto risco foram reclassificadas para médio e baixo risco, respectivamente. Isso significa que muitos empreendimentos agora poderão obter o alvará provisório de funcionamento ou até mesmo estarem dispensados de licenças e autorizações, desde que atendam a critérios definidos no decreto.

De acordo com o decreto, a mudança leva em consideração a experiência prática dos últimos anos e visa estimular o empreendedorismo no município. A atualização facilita a instalação de novos negócios e também corrige casos em que o impacto das atividades não condiz com a classificação anterior de risco.

Atividades beneficiadas

Entre os empreendimentos favorecidos pela nova classificação estão diversos setores produtivos e de serviços. Na indústria têxtil, por exemplo, a confecção de roupas íntimas, roupas profissionais sob medida, peças do vestuário e artigos de malharias agora é considerada de baixo risco, desde que não envolva tingimento, estamparia ou alvejamento e a área construída seja inferior a 1.000 m²