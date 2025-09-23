Atleta de Três Lagoas faz rifa para disputar Mundial de Jiu-Jitsu

A jovem atleta Isabela Mata, de apenas 11 anos, tricampeã brasileira centro-oeste de jiu-jitsu e detentora de diversos títulos estaduais e municipais, está de malas prontas para disputar o Mundial de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro.

Para custear a viagem, a família lançou uma rifa com o objetivo de arrecadar recursos para hospedagem e alimentação, já que o transporte foi garantido pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

“Essa rifa é para eu lutar no Rio de Janeiro nesse final de semana agora. O transporte eu consegui pela Sejuvel, mas ainda falta alimentação, hospedagem e outras coisas. Estou bem ansiosa”, contou Mata.

Apesar do nervosismo, comum para sua idade, a atleta afirma estar confiante em uma boa colocação.