Início Três Lagoas JPNews

Arrecadação

Atleta de Três Lagoas faz rifa para disputar Mundial de Jiu-Jitsu

O sorteio da rifa será realizado nesta quinta-feira (11), com prêmio de R$ 200

Pedro Tergolino

A jovem atleta Isabela Mata, de apenas 11 anos, tricampeã brasileira centro-oeste de jiu-jitsu e detentora de diversos títulos estaduais e municipais, está de malas prontas para disputar o Mundial de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro.

Para custear a viagem, a família lançou uma rifa com o objetivo de arrecadar recursos para hospedagem e alimentação, já que o transporte foi garantido pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

“Essa rifa é para eu lutar no Rio de Janeiro nesse final de semana agora. O transporte eu consegui pela Sejuvel, mas ainda falta alimentação, hospedagem e outras coisas. Estou bem ansiosa”, contou Mata.

Apesar do nervosismo, comum para sua idade, a atleta afirma estar confiante em uma boa colocação.

“É o segundo Mundial que eu vou disputar. No primeiro, fiquei em segundo lugar. Dessa vez, tenho certeza que vou ficar em primeiro”, declarou.

O sorteio da rifa será realizado nesta quinta-feira (11), com prêmio de R$ 200. O valor do número é R$ 12,00, e os interessados em ajudar podem contribuir via Pix, informado pela família da atleta.

A comunidade esportiva e moradores de Três Lagoas se mobilizam para apoiar Isabela, que representa não apenas o município, mas também o estado em uma das maiores competições da modalidade.

