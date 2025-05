Atleta três-lagoense conquista medalha de prata em Campeonato Mundial de Muay Thai

Três Lagoas brilhou no cenário internacional das artes marciais com a conquista da jovem atleta Marianny Ribeiro, do CT Artes Marciais / Lutas Lycans Clube, que garantiu a medalha de prata no Campeonato Mundial de Muay Thai, realizado em Bangkok, na Tailândia.

A final ocorreu nesta terça-feira (20) (noite na Tailândia), e foi marcada por um duelo 100% brasileiro. Marianny, que competiu na categoria amadora sub-15 até 60 kg, enfrentou Larissa Barros, da cidade de Sertãozinho (SP), em uma disputa acirrada que coroou a qualidade do muay thai brasileiro no cenário mundial.

Além de Marianny, Três Lagoas também foi representada pelo atleta Lucas Silva, o “Wolverine”, que competiu na categoria semiprofissional até 57 kg. Apesar de vencer dois rounds, Lucas teve sua luta interrompida pelo juiz após sofrer uma joelhada na costela, dando a vitória ao italiano adversário. A decisão gerou controvérsias, mas não diminuiu o ótimo desempenho do atleta três-lagoense que aguarda qual será sua colocação no ranking mundial.