Atletas de Três Lagoas conquistam medalhas no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu

O jiu-jitsu de Três Lagoas brilhou no cenário internacional. Atletas da equipe Tatu Fight Team conquistaram duas medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado no último fim de semana no Rio de Janeiro.
Superação e resultados
Segundo o sensei Antônio Erazo, conhecido como Tatu, o desempenho dos atletas foi acima das expectativas, mesmo diante das dificuldades da longa viagem de ônibus até o Rio de Janeiro.
“O nível da competição é muito alto. A molecada se comportou muito bem tecnicamente, mas o cansaço da viagem pesou bastante. Mesmo assim, eles conseguiram resultados importantes”, avaliou.
A atleta Isabela conquistou mais uma medalha de prata em sua categoria, repetindo o bom desempenho de competições anteriores.
O bicampeonato de Tatu
Além de liderar a equipe, o próprio Tatu também subiu ao pódio, conquistando uma medalha de ouro e uma de bronze, tornando-se bicampeão mundial da CBJJD.
“Estou muito feliz. Apesar de não treinar especificamente para competir, consegui finalizar duas lutas e manter o título mundial que já havia conquistado em 2023”, destacou.
Projeto social
O Tatu Fight Team, além dos resultados em campeonatos de alto nível, mantém um projeto social que atende crianças e adolescentes na própria casa do sensei, oferecendo inclusão por meio do esporte.