Atletas de Três Lagoas conquistam medalhas no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu

O jiu-jitsu de Três Lagoas brilhou no cenário internacional. Atletas da equipe Tatu Fight Team conquistaram duas medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado no último fim de semana no Rio de Janeiro.

Superação e resultados

Segundo o sensei Antônio Erazo, conhecido como Tatu, o desempenho dos atletas foi acima das expectativas, mesmo diante das dificuldades da longa viagem de ônibus até o Rio de Janeiro.

“O nível da competição é muito alto. A molecada se comportou muito bem tecnicamente, mas o cansaço da viagem pesou bastante. Mesmo assim, eles conseguiram resultados importantes”, avaliou.

A atleta Isabela conquistou mais uma medalha de prata em sua categoria, repetindo o bom desempenho de competições anteriores.