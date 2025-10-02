Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Luta

Atletas de Três Lagoas conquistam medalhas no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu

O torneio foi realizado no último fim de semana no Rio de Janeiro

Pedro Tergolino

O Tatu Fight Team, além dos resultados em campeonatos de alto nível, mantém um projeto social que atende crianças e adolescentes na própria casa do sensei, oferecendo inclusão por meio do esporte. Foto: Reprodução/TVC HD.
O Tatu Fight Team, além dos resultados em campeonatos de alto nível, mantém um projeto social que atende crianças e adolescentes na própria casa do sensei, oferecendo inclusão por meio do esporte. Foto: Reprodução/TVC HD.

O jiu-jitsu de Três Lagoas brilhou no cenário internacional. Atletas da equipe Tatu Fight Team conquistaram duas medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado no último fim de semana no Rio de Janeiro.

Superação e resultados

Segundo o sensei Antônio Erazo, conhecido como Tatu, o desempenho dos atletas foi acima das expectativas, mesmo diante das dificuldades da longa viagem de ônibus até o Rio de Janeiro.

“O nível da competição é muito alto. A molecada se comportou muito bem tecnicamente, mas o cansaço da viagem pesou bastante. Mesmo assim, eles conseguiram resultados importantes”, avaliou.

A atleta Isabela conquistou mais uma medalha de prata em sua categoria, repetindo o bom desempenho de competições anteriores.

Notícias Relacionadas

O bicampeonato de Tatu

Além de liderar a equipe, o próprio Tatu também subiu ao pódio, conquistando uma medalha de ouro e uma de bronze, tornando-se bicampeão mundial da CBJJD.

“Estou muito feliz. Apesar de não treinar especificamente para competir, consegui finalizar duas lutas e manter o título mundial que já havia conquistado em 2023”, destacou.

Projeto social

O Tatu Fight Team, além dos resultados em campeonatos de alto nível, mantém um projeto social que atende crianças e adolescentes na própria casa do sensei, oferecendo inclusão por meio do esporte.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos