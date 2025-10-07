Atletas do projeto Jita-Kyoei de Três Lagoas participam do 8º Festival de Judô Pequeno Guerreiro em SP

A equipe de Judô da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), através do Projeto Jita-Kyoei, participou do 8º Festival de Judô Pequeno Guerreiro, realizado no domingo (5), na Quadra Municipal de Santo Anastácio-SP.

O evento é organizado pela Associação Anastaciana de Judô e reuniu cerca de 300 atletas de 15 agremiações, focando na integração e no incentivo à iniciação competitiva. Ao todo 16 judocas do município levaram o nome de Três Lagoas, e todos foram premiados com medalhas e o merecido troféu de participação, demonstrando espírito esportivo e união.

O time esteve sob a responsabilidade técnica do Sensei Fernando Caldeira Modesto, faixa preta de Judô.

Confira a lista dos atletas que representaram Três Lagoas no tatame:

Jakson Ricardo Araujo Junior – (faixa cinza) médio 65kg

Arthur Vieira de Paula Brito – (faixa ranca) meio-leve 69kg

João Antonio de Lima da Silva – (faixa azul) leve 64kg

Giovanna Rodrigues de Carvalho – (faixa branca) ligeira 46kg

Guilherme Lima de Oliveira – (faixa cinza) Meio Leve 32,5kg

José Vinicius Bolognin Menardi – (faixa cinza) S. pesado +60kg

Gabriela Pessopani S. Dos santos – (faixa cinza) leve 35kg