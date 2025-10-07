Veículos de Comunicação
Esporte

Atletas do projeto Jita-Kyoei de Três Lagoas participam do 8º Festival de Judô Pequeno Guerreiro em SP

Judocas brilharam em festival com medalhas e espírito esportivo

Redação RCN67

16 judocas do município levaram o nome de Três Lagoas, e todos foram premiados com medalhas e o merecido troféu de participação, demonstrando espírito esportivo e união. Foto: Reprodução/Assessoria.
16 judocas do município levaram o nome de Três Lagoas, e todos foram premiados com medalhas e o merecido troféu de participação, demonstrando espírito esportivo e união. Foto: Reprodução/Assessoria.

A equipe de Judô da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), através do Projeto Jita-Kyoei, participou do 8º Festival de Judô Pequeno Guerreiro, realizado no domingo (5), na Quadra Municipal de Santo Anastácio-SP.

O evento é organizado pela Associação Anastaciana de Judô e reuniu cerca de 300 atletas de 15 agremiações, focando na integração e no incentivo à iniciação competitiva. Ao todo 16 judocas do município levaram o nome de Três Lagoas, e todos foram premiados com medalhas e o merecido troféu de participação, demonstrando espírito esportivo e união.

O time esteve sob a responsabilidade técnica do Sensei Fernando Caldeira Modesto, faixa preta de Judô.

Confira a lista dos atletas que representaram Três Lagoas no tatame:

Jakson Ricardo Araujo Junior – (faixa cinza) médio 65kg

Arthur Vieira de Paula Brito – (faixa ranca) meio-leve 69kg

João Antonio de Lima da Silva – (faixa azul) leve 64kg

Giovanna Rodrigues de Carvalho – (faixa branca) ligeira 46kg

Guilherme Lima de Oliveira – (faixa cinza) Meio Leve 32,5kg

José Vinicius Bolognin Menardi – (faixa cinza) S. pesado +60kg

Gabriela Pessopani S. Dos santos – (faixa cinza) leve 35kg

Ruan Cezar da Silva Fonseca – (cinza) meio leve 33,5kg

Arthur Manoel dos Reis Santos – (cinza) S. pesado 88kg

Eduardo S. Ferreira Guimarães – (faixa marrom) médio 90kg

Renato Dutra – (verde) pesado 130kg

Ana Paula Oliveira da Silva – (faixa cinza) médio 46kg

Izabely da S. Liberato de Oliveira – (faixa branca) ligeira 47,5kg

Iago de Souza Oliveira (S. Pesado) 66kg

Amanda Silva Xavier Cardoso – (faixa branca) leve 52kg

João Lucas Prado de Oliveira – (faixa azul) meio médio 73kg.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

