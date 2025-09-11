Atletas três-lagoenses participam dos Jogos da Juventude em Brasília

Mato Grosso do Sul está entre as maiores delegações nos Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília, e Três Lagoas marca presença com atletas em modalidades como atletismo, vôlei de quadra e vôlei de praia.

O secretário da Sejuvel, Walter Dias, conhecido como “Hulk”, destacou a força da participação.

“Nós somos uma das cinco maiores delegações desses jogos organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Muitos campeões olímpicos surgiram daqui, porque a base do esporte está na escola. É gratificante ver Três Lagoas tão bem representada”.

Entre as apostas está a atleta Maria Eduarda, do atletismo, que lidera o ranking nacional e tem grandes chances de medalha.