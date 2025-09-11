Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Esportes

Atletas três-lagoenses participam dos Jogos da Juventude em Brasília

Três Lagoas marca presença com atletas em modalidades como atletismo, vôlei de quadra e vôlei de praia

Pedro Tergolino

Com grande expectativa, os atletas iniciam as provas já nesta semana em Brasília e carregam consigo o sonho de conquistar medalhas e fortalecer ainda mais o nome de Três Lagoas no cenário esportivo brasileiro. Foto: Reprodução/TVC HD.
Com grande expectativa, os atletas iniciam as provas já nesta semana em Brasília e carregam consigo o sonho de conquistar medalhas e fortalecer ainda mais o nome de Três Lagoas no cenário esportivo brasileiro. Foto: Reprodução/TVC HD.

Mato Grosso do Sul está entre as maiores delegações nos Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília, e Três Lagoas marca presença com atletas em modalidades como atletismo, vôlei de quadra e vôlei de praia.

O secretário da Sejuvel, Walter Dias, conhecido como “Hulk”, destacou a força da participação.

“Nós somos uma das cinco maiores delegações desses jogos organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Muitos campeões olímpicos surgiram daqui, porque a base do esporte está na escola. É gratificante ver Três Lagoas tão bem representada”.

Entre as apostas está a atleta Maria Eduarda, do atletismo, que lidera o ranking nacional e tem grandes chances de medalha.

“Ela chega em alto nível, já medalhista sul-americana, e com certeza pode trazer resultados importantes”.

Notícias Relacionadas

No vôlei de praia, a atleta Ventania assume o protagonismo após a lesão de sua parceira Kéder, substituída por outra jogadora em destaque no ranking estadual. Já no vôlei de quadra, o time feminino, campeão estadual, busca avançar na série prata contra seleções de estados tradicionais como São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.

O secretário também destacou a evolução da equipe de vôlei do município.

“Nosso voleibol vem crescendo muito. O masculino foi campeão no ano passado e o feminino neste ano. Estamos consolidando Três Lagoas como referência”.

A delegação três-lagoense também conta com o jovem Samuel, que integra a equipe masculina de vôlei de quadra e é visto como promessa para futuras competições nacionais.

Com grande expectativa, os atletas iniciam as provas já nesta semana em Brasília e carregam consigo o sonho de conquistar medalhas e fortalecer ainda mais o nome de Três Lagoas no cenário esportivo brasileiro.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos