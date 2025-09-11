Atletas três-lagoenses participam dos Jogos da Juventude em Brasília

Mato Grosso do Sul está entre as maiores delegações nos Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília, e Três Lagoas marca presença com atletas em modalidades como atletismo, vôlei de quadra e vôlei de praia.
O secretário da Sejuvel, Walter Dias, conhecido como “Hulk”, destacou a força da participação.
“Nós somos uma das cinco maiores delegações desses jogos organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Muitos campeões olímpicos surgiram daqui, porque a base do esporte está na escola. É gratificante ver Três Lagoas tão bem representada”.
Entre as apostas está a atleta Maria Eduarda, do atletismo, que lidera o ranking nacional e tem grandes chances de medalha.
“Ela chega em alto nível, já medalhista sul-americana, e com certeza pode trazer resultados importantes”.
No vôlei de praia, a atleta Ventania assume o protagonismo após a lesão de sua parceira Kéder, substituída por outra jogadora em destaque no ranking estadual. Já no vôlei de quadra, o time feminino, campeão estadual, busca avançar na série prata contra seleções de estados tradicionais como São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.
O secretário também destacou a evolução da equipe de vôlei do município.
“Nosso voleibol vem crescendo muito. O masculino foi campeão no ano passado e o feminino neste ano. Estamos consolidando Três Lagoas como referência”.
A delegação três-lagoense também conta com o jovem Samuel, que integra a equipe masculina de vôlei de quadra e é visto como promessa para futuras competições nacionais.
Com grande expectativa, os atletas iniciam as provas já nesta semana em Brasília e carregam consigo o sonho de conquistar medalhas e fortalecer ainda mais o nome de Três Lagoas no cenário esportivo brasileiro.