Encontro

Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º quadrimestre de 2025 será em 29 de setembro

A audiência será às 17h30, no auditório do Plenarinho da Câmara Municipal

Redação RCN67

O objetivo da iniciativa é garantir transparência da gestão pública. Foto: Reprodução/Assessoria.
O objetivo da iniciativa é garantir transparência da gestão pública. Foto: Reprodução/Assessoria.

A Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc) de Três Lagoas, realizará a audiência pública de prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025, no dia 29 de setembro, às 17h30, no auditório do Plenarinho da Câmara Municipal.

Será apresentado e discutido durante a audiência, dados referentes à execução orçamentária e financeira do município, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF/2000). O objetivo da iniciativa é garantir transparência da gestão pública e oferecer à comunidade a oportunidade de acompanhar de perto como são aplicados os recursos municipais.

Ocasião para ouvir e esclarecer dúvidas da população, detalhando informações sobre as ações realizadas pela administração municipal ao longo do período.

*Informações assessoria Prefeitura de Três Lagoas*

