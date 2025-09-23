Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º quadrimestre de 2025 será em 29 de setembro

A Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc) de Três Lagoas, realizará a audiência pública de prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025, no dia 29 de setembro, às 17h30, no auditório do Plenarinho da Câmara Municipal.

Será apresentado e discutido durante a audiência, dados referentes à execução orçamentária e financeira do município, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF/2000). O objetivo da iniciativa é garantir transparência da gestão pública e oferecer à comunidade a oportunidade de acompanhar de perto como são aplicados os recursos municipais.