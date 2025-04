Audiência pública sobre autismo será na terça-feira

Na próxima terça-feira (29), às 18h30, a Câmara Municipal de Três Lagoas realizará uma audiência pública com foco no autismo. O evento, que acontece no plenário da Casa de Leis, tem como objetivo ouvir a população, apresentar informações e discutir demandas relacionadas ao transtorno do espectro autista (TEA), fortalecendo a conscientização e o apoio às famílias e instituições envolvidas com a causa.

A audiência foi proposta pelo presidente da Câmara, vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, com o apoio unânime dos demais parlamentares. A iniciativa faz parte de uma série de ações voltadas para pautas sociais relevantes, que vêm sendo priorizadas pela atual gestão da Casa. “Este mês, estamos no alto da conscientização sobre o autismo. Nós já fizemos uma parceria com a academia de medicina, que foi um sucesso, e agora, essa audiência, que está assinada pelos 15 vereadores, vai acontecer no dia 29”, destacou Tonhão. Segundo ele, a proposta reforça o compromisso da Câmara com temas que impactam diretamente a vida da população.