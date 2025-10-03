Veículos de Comunicação
problema social

Audiência pública vai debater combate às drogas

Evento é uma propositura do vereador Robson do Alinhamento

Ana Cristina Santos

Segundo o parlamentar, a iniciativa surgiu diante da preocupação crescente com a presença de usuários de drogas em diferentes pontos da cidade - Foto: Reprodução/TVC HD.
Segundo o parlamentar, a iniciativa surgiu diante da preocupação crescente com a presença de usuários de drogas em diferentes pontos da cidade - Foto: Reprodução/TVC HD.

Na próxima segunda-feira (6), às 18h30, será realizada no plenário da Câmara Municipal, audiência pública sobre prevenção, tratamento e reintegração no combate às drogas. O evento é uma propositura do vereador Robson Fegruglia (PP), o Robson do Alinhamento. “Vamos discutir os impactos das drogas na sociedade e buscar soluções conjuntas para o problema. O encontro é aberto a toda a população”, disse o vereador.

Segundo o parlamentar, a iniciativa surgiu diante da preocupação crescente com a presença de usuários de drogas em diferentes pontos da cidade. “Está patente a olho nu de toda a sociedade, a situação que nós estamos vivendo, de moradores de rua e usuários de drogas, que têm afetado diretamente a população, seja na porta de escolas ou de mercados. Isso gera insegurança”, destacou.

A audiência contará com palestrantes convidados, entre eles representantes da Polícia Rodoviária, Polícia Militar e entidades que atuam no tratamento e enfrentamento da dependência química. O objetivo, de acordo com Robson, é reunir autoridades e sociedade civil para elaborar propostas efetivas. “Esse é um problema que atinge muitas famílias, independente da classe social. A droga destrói, desestrutura famílias inteiras. Queremos, junto com a sociedade, encontrar caminhos que possam amenizar essa realidade em Três Lagoas”, reforçou o vereador.

A expectativa, segundo o parlamentar, é que o encontro resulte em encaminhamentos práticos para auxiliar na prevenção, no tratamento de dependentes químicos e no fortalecimento da segurança pública no município.

