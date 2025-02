Audiência pública vai debater sobre violência contra as mulheres e feminicídio

A Câmara Municipal de Três Lagoas promoverá, no dia 10 de março, a partir das 18 horas, uma audiência pública para debater a violência contra as mulheres e o feminicídio. A iniciativa parte das vereadoras Evalda Reis, Maria Diogo e Sirlene dos Santos, que apresentaram um requerimento propondo a discussão do tema diante do recente caso de feminicídio da jornalista Vanessa Ricarte e do crescente número de registros de violência doméstica no município.

A vereadora Maria Diogo (PT) ressaltou a importância do evento, destacando que, além de debater possíveis encaminhamentos, é fundamental compreender por que certos protocolos de atendimento às vítimas não estão sendo cumpridos.

“Convidei as vereadoras Evalda Reis e Sirlene para essa mobilização, pois somos apenas três mulheres na Câmara. Nada mais justo do que agirmos em conjunto. Vamos trazer a delegada, a vice-prefeita para falar sobre as políticas de assistência social e um representante do movimento Todos por Elas, de Campo Grande. O áudio deixado pela Vanessa Ricarte evidencia que protocolos não foram seguidos corretamente pelos órgãos competentes”, afirmou.