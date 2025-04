Aula aberta sobre autismo foca na inclusão e no cuidado humanizado

Nesta quarta-feira (16), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Três Lagoas, realiza a aula aberta “Despatologizando o Autismo: Avanços, Inclusão e o Papel das Equipes Multidisciplinares”, às 19h, na Unidade I (centro), Bloco 1, sala 1008. O evento é gratuito, presencial e voltado a estudantes, profissionais da saúde e interessados no tema. A inscrição é realizada pela internet e haverá emissão de certificado para os participantes.

Aula Aberta

A atividade é organizada pelo Programa de Educação Tutorial (PET) de Enfermagem da UFMS e contará com a palestra do professor Leonardo Rodrigues. O objetivo é promover reflexões e diálogos sobre a compreensão do autismo, reforçar a importância da inclusão e destacar o papel das equipes multidisciplinares no cuidado à pessoa autista.

Segundo o palestrante, a proposta da aula aberta é romper com a visão exclusivamente médica do transtorno.

“A ideia do despatologizar é lembrar que estamos falando de sujeitos com sonhos e vontades, não apenas de critérios diagnósticos do DSM. Nem sempre um comportamento tem origem em uma disfunção, pode ser apenas uma forma de ser do sujeito”, explica Leonardo.

O professor também destacou a necessidade de um olhar mais humano e menos patologizante sobre o autismo e outros transtornos. “É importante entender que aquela criança é uma pessoa com vontade e desejos, não apenas um diagnóstico”, afirmou.

A organizadora do evento, professora Cátia Hermes, tutora do PET Enfermagem, ressaltou o compromisso da universidade com a formação de profissionais sensíveis e preparados para lidar com a diversidade. “A presença de equipes multidisciplinares bem formadas é fundamental para garantir um cuidado integral e promover a inclusão social”, declarou.