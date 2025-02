Aulas da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas retornam nesta quarta-feira

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), informa que as aulas da Rede Municipal de Ensino (Reme) terão início nesta quarta-feira (12).

As unidades escolares estão prontas para receber os alunos com um ambiente acolhedor e seguro, garantindo um retorno tranquilo e produtivo. Os pais e responsáveis devem acompanhar as orientações das escolas sobre horários, materiais e demais informações essenciais para o início das atividades.

SERVIÇO