Aulas da Rede Municipal de Três Lagoas retornam dia 10 de fevereiro

A SEMED reforça a importância de que as famílias fiquem atentas ao retorno às aulas

Redação RCN67

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que as aulas da Rede Municipal de Educação (REME) retornam no dia 10 de fevereiro, terça-feira, marcando o início do ano letivo para os estudantes da rede.

A retomada das atividades escolares contempla todas as unidades da REME, que estão preparadas para receber os alunos com organização, planejamento pedagógico e estrutura adequada, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para o desenvolvimento educacional.

Pais e responsáveis que necessitarem de mais informações podem entrar em contato diretamente com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) pelo telefone (67) 9 9257-2101 ou procurar a unidade escolar onde a criança está regularmente matriculada.

A Semed reforça a importância de que as famílias fiquem atentas ao retorno às aulas, contribuindo para o bom andamento do calendário escolar e para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem ao longo do ano.

