Aulas da Rede Municipal de Três Lagoas retornam dia 10 de fevereiro

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que as aulas da Rede Municipal de Educação (REME) retornam no dia 10 de fevereiro, terça-feira, marcando o início do ano letivo para os estudantes da rede.

A retomada das atividades escolares contempla todas as unidades da REME, que estão preparadas para receber os alunos com organização, planejamento pedagógico e estrutura adequada, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para o desenvolvimento educacional.