Aulas da rede municipal voltam no dia 12 de fevereiro em Três Lagoas

As aulas da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Três Lagoas terão início no dia 12 de fevereiro, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec). As unidades escolares estão preparadas para receber os estudantes em um ambiente acolhedor e seguro para o aprendizado.

Os pais e responsáveis devem ficar atentos às orientações das escolas quanto à recepção dos alunos, incluindo horários, material escolar e demais informações importantes para o início do ano letivo.