Aulas da Reme de Três Lagoas serão retomadas nesta sexta-feira

O fim das férias de meio de ano marca o retorno de milhares de estudantes da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Três Lagoas às salas de aula. A partir desta sexta-feira (1º), as unidades escolares municipais reabrem suas portas para dar início ao segundo semestre letivo de 2025, após um merecido período de descanso.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) da Prefeitura de Três Lagoas preparou as escolas para receber os alunos com um ambiente acolhedor e seguro, visando um retorno tranquilo e produtivo para todos. É um momento de renovação de energias e de retomada do aprendizado.