Aumenta o número de casos de picadas de escorpião em Três Lagoas

Nesta época do ano, a incidência de escorpiões em Três Lagoas aumenta significativamente. De acordo com informações do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), mais de 37 pessoas já foram picadas apenas no início deste ano. O coordenador do CCZ, Cristóvão Bazan, destacou a importância de medidas preventivas.

Os escorpiões, especialmente a espécie Tityus serrulatus, considerada uma das mais venenosas da região, são uma preocupação constante. Cristóvão explicou que esses animais são capazes de se reproduzir sozinhos, com cada fêmea gerando em média 60 filhotes por ano. A presença de baratas, suas principais presas, em áreas urbanas, e a possibilidade de infiltração por ralos e esgotos aumentam o risco de acidentes.

Para combater esse problema, o CCZ está realizando ações de conscientização e prevenção, incluindo parcerias com escolas para educar crianças sobre os riscos. Cristóvão enfatizou que os grupos mais vulneráveis são crianças menores de 6 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas com comorbidades.