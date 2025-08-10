Aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave volta a preocupar em Três Lagoas

Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) voltaram a crescer em Três Lagoas, acendendo o alerta da Secretaria Municipal de Saúde. Apesar de o vírus ter perdido força em Mato Grosso do Sul nas últimas semanas, o mais recente boletim epidemiológico divulgado esta semana revela que o município registrou mais de 40 casos em apenas sete dias, a maioria em crianças com idades entre 5 e 9 anos.

Desde o início de 2024 até o final de julho, 305 pessoas foram internadas por SRAG em Três Lagoas e 14 evoluíram para óbito. Em todo o estado, os números são ainda mais expressivos: mais de 500 mortes já foram registradas por complicações respiratórias neste ano.

O pico da transmissão da síndrome em Mato Grosso do Sul foi entre abril e maio, quando 58 mortes ocorreram em apenas duas semanas. Em junho e julho, houve uma queda nas notificações e internações, mas agora, com a chegada de novas frentes frias e o aumento da circulação de vírus respiratórios, o cenário voltou a se tornar preocupante.

A secretária de Saúde do município reforça que as doenças respiratórias tendem a se intensificar em períodos de baixas temperaturas. “A população precisa manter os cuidados, especialmente com as crianças, idosos e pessoas com comorbidades. São grupos mais vulneráveis, que podem evoluir rapidamente para quadros graves”, alerta.

Além da baixa temperatura, outro fator que preocupa as autoridades é a baixa cobertura vacinal contra a gripe. Segundo a Prefeitura de Três Lagoas, 60,8% das pessoas atualmente internadas por doenças respiratórias não se vacinaram contra a influenza. A cidade atingiu apenas 46,27% de cobertura entre o público-alvo, número bem abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.