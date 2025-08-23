Autoescolas cobram espaço para aulas práticas

Enquanto a construção do novo Detran avança, instrutores e alunos de autoescolas continuam enfrentando dificuldades para realizar as aulas práticas de direção em Três Lagoas. Atualmente, o espaço utilizado é o Arena Mix, mas, devido à realização de eventos, o local fica indisponível em diversos períodos do ano. Desde o fim de junho, por exemplo, as aulas e exames práticos estão sendo realizados em ruas de bairros, sem segurança adequada.

O vereador Fernando Jurado levou a discussão para a Câmara nesta semana e pediu que o Detran-MS acelere a construção de um pátio na nova sede, a fim de atender à demanda. “Hoje, alunos estão treinando em locais improvisados, muitas vezes em áreas residenciais, causando transtornos e insegurança. A cidade precisa planejar melhor esse serviço”, destacou.