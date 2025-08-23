Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Estrutura

Autoescolas cobram espaço para aulas práticas

Aulas práticas acontecem nas no Arenamix, mas autoescolas querem local adequado

Ana Cristina Santos

Aulas práticas acontecem nas no Arenamix, mas autoescolas querem local adequado
Aulas práticas acontecem nas no Arenamix, mas autoescolas querem local adequado

Enquanto a construção do novo Detran avança, instrutores e alunos de autoescolas continuam enfrentando dificuldades para realizar as aulas práticas de direção em Três Lagoas. Atualmente, o espaço utilizado é o Arena Mix, mas, devido à realização de eventos, o local fica indisponível em diversos períodos do ano. Desde o fim de junho, por exemplo, as aulas e exames práticos estão sendo realizados em ruas de bairros, sem segurança adequada.

O vereador Fernando Jurado levou a discussão para a Câmara nesta semana e pediu que o Detran-MS acelere a construção de um pátio na nova sede, a fim de atender à demanda. “Hoje, alunos estão treinando em locais improvisados, muitas vezes em áreas residenciais, causando transtornos e insegurança. A cidade precisa planejar melhor esse serviço”, destacou.

Notícias Relacionadas

Em resposta, o Detran-MS informou que o projeto atualmente em execução contempla apenas a parte de atendimento, não incluindo, nesta etapa, pista para exames práticos. A autarquia reconhece a importância da demanda e não descarta avaliar a inclusão do espaço em fases futuras da obra.

A discussão reforça a necessidade de um espaço fixo e estruturado para a formação de condutores em Três Lagoas, que vive intenso crescimento urbano e aumento da frota de veículos.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos