Autor de violência doméstica é preso após descumprir medidas protetivas

A vítima, que já sofria violência doméstica desde a separação, vinha sendo alvo de perseguições e ofensas do ex-companheiro. Ela registrou boletim de ocorrência e pediu medidas protetivas, que foram aprovadas pelo judiciário. Porém, o homem, mesmo ciente das restrições, continuou a se aproximar da vítima, chegando até a invadir sua residência.

Investigadores da Seção de Investigação Geral (SIG) de Três Lagoas, com apoio do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), prenderam, nesta quarta-feira (20), um homem de 38 anos por descumprir medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-esposa. A prisão ocorreu após o acusado continuar a ameaçar e perseguir a vítima, desrespeitando a ordem judicial.

A situação foi novamente registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), e o Ministério Público solicitou a prisão preventiva do agressor, o que foi autorizado pela Justiça. Com base no mandado de prisão, a SIG foi acionada para cumprir a ordem judicial.

Na tarde de ontem, por volta das 16h, os investigadores localizaram o homem em sua residência no Jardim Novo Aeroporto e o prenderam. Após a detenção e o exame de corpo de delito, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permanece à disposição da Justiça. A SIG solicita à população que colabore com informações sobre crimes e foragidos, por meio dos números (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp), com garantia de sigilo.