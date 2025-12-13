Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Investimento

Autorizada a ordem de serviço para pavimentação da MS-320

Investimento de R$ 276 milhões garante início da pavimentação de 62 km da MS-320 e consolida novo eixo logístico para região

Ana Cristina Santos

Assinatura da ordem de serviço ocorreu durante evento de prestação de contas. Foto: Divulgação.
Assinatura da ordem de serviço ocorreu durante evento de prestação de contas. Foto: Divulgação.

O governador Eduardo Riedel autorizou ordem de serviço para a pavimentação de 62,9 quilômetros da MS- 320, entre Três Lagoas até a MS-377, em Inocência, estabelecendo um novo eixo de ligação entre os municípios da Costa Leste. A assinatura da ordem de serviço aconteceu durante a prestação de contas do primeiro ano de gestão do prefeito Cassiano Maia. O empreendimento integra o pacote de financiamentos do Governo do Estado junto ao BNDES e alcança R$ 276 milhões em investimentos.

O traçado consolida uma alternativa estratégica para fortalecer o corredor econômico regional, reduzir custos logísticos e ampliar a segurança viária. O governador destacou que o projeto será executado em dois lotes simultâneos com início das frentes de trabalho no começo de 2026. O prazo contratual é de 18 meses, mas há possibilidade de antecipação da entrega. Segundo ele, o governo optou por unificar os lotes devido à relevância logística do empreendimento, sobretudo diante da instalação da nova fábrica de celulose da Arauco e do avanço do ramo ferroviário que conectará a planta industrial à Malha Norte.

A MS-320 foi classificada por Riedel como o maior projeto financiado diretamente pelo Estado dentro do novo ciclo de obras viárias. Para o governo, trata-se de um investimento estruturante que acompanha o ritmo de expansão econômica da região e atende à necessidade dos setores produtivos, especialmente os ligados à silvicultura, celulose, grãos e proteína animal.

Aeroporto, habitação e novas obras
Durante a coletiva, o governador também comentou a situação do aeroporto de Três Lagoas, que permanece sem voos comerciais. Ele afirmou que o Estado avalia alternativas para retomar a operação, incluindo a possibilidade de transferência da gestão para a iniciativa privada. A proposta envolve formação de um bloco com os aeroportos de Bonito e Dourados, dentro de um programa em discussão com o Ministério de Portos e Aeroportos.

Segundo o governador Ridel, empresas concessionárias têm maior capacidade de negociação com companhias aéreas, o que aumenta a probabilidade de retorno das linhas. O prefeito Cassiano Maia manifestou apoio à privatização, avaliando que o modelo garante agilidade em investimentos e melhores condições para reativar o transporte aéreo.

A pressão sobre o setor de habitação foi outro tema abordado. Riedel reconheceu os efeitos do avanço industrial sobre o mercado imobiliário e afirmou que o Estado intensifica ações para ampliar a oferta de moradias, com apoio da bancada federal. O governador citou o programa Bônus Moradia, que subsidia a entrada no financiamento habitacional e já impulsionou milhares de contratações. A senadora Tereza Cristina e o senador Nelsinho Trad reforçaram articulação junto ao Ministério das Cidades para ampliar projetos em municípios de crescimento acelerado.

Riedel mencionou ainda o conjunto de obras previstas para 2026 em Três Lagoas, incluindo novas etapas de pavimentação de bairros, retomando parcerias iniciadas em gestões anteriores. Ele reiterou que o Estado mantém ritmo acelerado de investimentos em infraestrutura urbana, educação e mobilidade, alinhado às prioridades estabelecidas com a prefeitura e a Câmara Municipal.

