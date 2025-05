Avançam licitações para pavimentação de bairros e avenida em Três Lagoas

Uma das licitações prevê a contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros Jardim Itamaraty, Jardim Nossa Senhora de Fátima e Jardim Eunice. As obras fazem parte de um convênio firmado entre o município e o Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), e têm como objetivo melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores dessas regiões.

As obras da avenida Custódio Andrews fazem parte de um planejamento maior de expansão urbana e mobilidade. Com a pavimentação desse trecho, a prefeitura pretende melhorar a conexão entre os bairros e facilitar o escoamento do trânsito, especialmente em horários de pico. Segundo o secretário de infraestrutura, Osmar Dias, até meados do ano que vem as ruas de todos os bairros dessa região da cidade estarão 100% pavimentadas.