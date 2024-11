Avanço de frente fria deve trazer chuva para Três Lagoas

A quarta-feira (27), será de sol com muitas nuvens, e pancadas de chuva à noite, em Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), prevê ainda, pancadas de chuvas isoladas, devido ao aquecimento diurno. Em relação as temperaturas são previstas mínimas entre 22°C e 25°C e máximas entre 34°C e 37°C, para a regiões Sul, Leste e Sudeste do Estado.