Bairros de Três Lagoas terão fornecimento de água interrompido na próxima terça-feira

A Sanesul informa que, devido a execução da obra de drenagem na Avenida João Thomes, realizada pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), será necessária a suspensão temporária do sistema de abastecimento de água em diversos bairros do município.

A interrupção ocorrerá na próxima terça-feira (15), a partir das 6h da manhã, com previsão de normalização gradual do fornecimento até às 22h do mesmo dia.

A medida é necessária para garantir a continuidade e segurança dos serviços de infraestrutura que estão sendo executados na região, visando melhorias no sistema de drenagem, fundamental para a prevenção de alagamentos e melhoria da qualidade de vida da população.