Bairros deverão receber nova iluminação pública a partir de outubro

A modernização da iluminação pública de Três Lagoas já tem prazo para começar. Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Osmar Dias, o contrato firmado com o Consórcio Brilha Três Lagoas, responsável pela execução do serviço dentro da Parceria Público-Privada (PPP), estabelece que toda a cidade deverá estar modernizada em até seis meses.

Atualmente, o município possui 21 mil pontos de iluminação pública. A entrega da etapa inicial do planejamento será concluída até 25 de setembro, e a expectativa é de que, no início de outubro, seja dada a ordem de serviço para o início das obras. “Vamos nos reunir com o prefeito para definir a lista de bairros que irão receber os primeiros trabalhos. O cronograma é essencial, porque, enquanto uma região estiver em processo de modernização, os demais bairros continuarão recebendo as manutenções necessárias para não ficarem às escuras”, explicou Osmar Dias.

A modernização faz parte de uma Parceria Pública Privada que terá duração de 13 anos, com investimento previsto de R$ 59,3 milhões. O consórcio será responsável tanto pela implantação de novas luminárias quanto pela operação e manutenção do sistema de iluminação pública em todo o município.

A meta é substituir gradualmente os pontos existentes por lâmpadas de LED, que oferecem maior durabilidade, eficiência energética e economia aos cofres públicos. Além disso, a modernização deve ampliar a segurança em vias públicas e contribuir para a valorização dos espaços urbanos.