Bairros deverão receber nova iluminação pública a partir de outubro

A modernização da iluminação pública de Três Lagoas já tem prazo para começar. Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Osmar Dias, o contrato firmado com o Consórcio Brilha Três Lagoas, responsável pela execução do serviço dentro da Parceria Público-Privada (PPP), estabelece que toda a cidade deverá estar modernizada em até seis meses.
Atualmente, o município possui 21 mil pontos de iluminação pública. A entrega da etapa inicial do planejamento será concluída até 25 de setembro, e a expectativa é de que, no início de outubro, seja dada a ordem de serviço para o início das obras. “Vamos nos reunir com o prefeito para definir a lista de bairros que irão receber os primeiros trabalhos. O cronograma é essencial, porque, enquanto uma região estiver em processo de modernização, os demais bairros continuarão recebendo as manutenções necessárias para não ficarem às escuras”, explicou Osmar Dias.
A modernização faz parte de uma Parceria Pública Privada que terá duração de 13 anos, com investimento previsto de R$ 59,3 milhões. O consórcio será responsável tanto pela implantação de novas luminárias quanto pela operação e manutenção do sistema de iluminação pública em todo o município.
A meta é substituir gradualmente os pontos existentes por lâmpadas de LED, que oferecem maior durabilidade, eficiência energética e economia aos cofres públicos. Além disso, a modernização deve ampliar a segurança em vias públicas e contribuir para a valorização dos espaços urbanos.
FURTOS
Enquanto o cronograma de modernização avança, a prefeitura ainda enfrenta um problema recorrente: o furto de cabos elétricos. Nesta semana, o alvo foi a Avenida Rosário Congro, que teve um trecho inteiro apagado. Situações semelhantes já ocorreram em outros pontos da cidade, como nas avenidas Clodoaldo Garcia, Custódio Andries, João Thomés e Ponta Porã, que somaram milhares de metros de fios furtados
“Não sabemos se esses furtos são apenas atos isolados ou se há um direcionamento.
Mas o que percebemos é que os ladrões estão escolhendo as principais avenidas da cidade. Por isso pedimos que a população denuncie qualquer atitude suspeita”, ressaltou o secretário.
EXPECTATIVA
Com a definição do cronograma, a prefeitura acredita que até março de 2026 todos os 21 mil pontos de iluminação pública de Três Lagoas já estarão modernizados. Enquanto isso, as equipes seguem em campo realizando reparos emergenciais para garantir que os moradores não fiquem sem iluminação.