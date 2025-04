Bairros e avenida receberão pavimentação e drenagem em Três Lagoas: saiba quais são

Dentro dos próximos 60 dias, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), dará um importante passo para o avanço da infraestrutura urbana do município com a assinatura de sete novos contratos que contemplam obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diferentes regiões da cidade.

Com recursos próprios e parcerias institucionais, os investimentos visam melhorar a mobilidade urbana, a segurança no tráfego e a qualidade de vida da população, especialmente em áreas que ainda não contam com asfalto ou enfrentam problemas com o escoamento de águas da chuva.

As obras estão previstas para os seguintes bairros e localidades: